Russie: la consommation des ménages ralentit en juillet

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a ralenti en juillet, dans un contexte de pouvoir d'achat en berne pesant sur la croissance, a indiqué lundi l'agence de statistiques russe.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 1,0% sur un an en juillet contre 1,4% en juin, le taux de croissance le plus faible depuis plus de deux ans.

Le salaire réel moyen a pour sa part augmenté de 3,5% sur un an, contre 2,3% le mois précédent.

Les chiffres de la consommation sont devenus plus difficiles à appréhender depuis que Rosstat a décidé de ne plus publier de chiffres mensuels des revenus réels de la population - mesure la plus large du pouvoir d'achat - qui ont lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016.

L'agence de statistiques les présente désormais depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Ces chiffres sont en baisse depuis des années.

Entre janvier et juillet 2019, les revenus réels des Russes ont ainsi baissé de 1,3% par rapport à la même période en 2018.

Les chiffres de la production industrielle, publiés la semaine dernière, s'étaient déjà révélés décevants par rapport aux prévisions, sa hausse ralentissant à 2,8% sur un an en juillet contre 3,4% en juin.

Selon les analystes de Capital Economics, le ralentissement des ventes de détail "suggère que les dépenses des consommateurs continuent d'être affectées par l'impact de l'augmentation de la TVA en janvier", de 18 à 20%.

"Dans l'ensemble, les données suggèrent que l'économie russe a un peu ralenti au début du troisième trimestre, après une légère reprise au deuxième trimestre", ajoutent-t-ils.

La croissance du produit intérieur brut s'était accélérée à 0,9% au deuxième trimestre, après s'être établie à 0,5% pendant les trois premiers mois de l'année.

