Russie: la consommation des ménages ralentit encore en août

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a encore ralenti en août, alors que le pouvoir d'achat est en perte de vitesse depuis des années et que la croissance est poussive, a indiqué mercredi l'agence de statistiques russe.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 0,8% en août contre 1,0% en juillet, le taux de croissance le plus faible depuis plus de deux ans.

Le salaire réel moyen a pour sa part augmenté de 3,0% sur un an, un ralentissement par rapport aux 3,5% du mois de juillet sur un an. Sur un mois, il a diminué de 2,8%.

Les chiffres de la consommation sont devenus plus difficiles à appréhender depuis que Rosstat a décidé de ne plus publier de chiffres mensuels des revenus réels de la population - mesure la plus large du pouvoir d'achat - qui ont lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016.

L'agence de statistiques présente désormais ces chiffres depuis le début de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Ces chiffres sont en baisse depuis des années. Entre janvier et août 2019, les revenus réels des Russes ont ainsi baissé de 1,3% par rapport à la même période en 2018.

"La demande des consommateurs reste incroyablement faible", notent les analystes de Capital Economics, qui lient ça aux chiffres décevants des revenus réels.

En pleine mue depuis plusieurs mois, Rosstat est régulièrement critiqué pour ses publications que certains critiques jugent peu fiables.

Les chiffres de la production industrielle, publiés mardi, se sont ainsi révélés beaucoup plus optimistes que les prévisions, à 2,9% sur un an en août (contre 2,8% le mois précédent), le journal Nezavissimaïa Gazeta raillant ce "miracle".

Cette hausse est notamment due au secteur minier (+3,1%), Capital Economics notant que "la production de pétrole a rebondi après les perturbations provoquées par la contamination de l'oléoduc Droujba au deuxième trimestre et est actuellement revenue au-dessus du quota" déterminé par la Russie et les pays de l'Opep.

afp/rp