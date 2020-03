Russie: la consommation et le pouvoir d'achat bondissent en février

Moscou (awp/afp) - La consommation des ménages russes a continué d'accélérer en février sur un an, après une année décevante, selon les chiffres officiels publiés vendredi, qui témoignent également d'un bond du pouvoir d'achat.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de l'institut des statistiques Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 4,7% en février sur an, une nette accélération par rapport au mois de janvier (+2,7%), battant largement les prévisions des experts d'Interfax, qui tablaient sur 2,9%.

Il s'agit de la meilleure performance mensuelle des ventes de détail depuis plus d'un an. L'année 2019 s'est pour sa part avérée décevante, avec une croissance de seulement 1,6% sur l'année, contre 2,6% l'année précédente.

Pour le mois de janvier, Rosstat a indiqué que le salaire réel moyen a augmenté de 6,5% sur un an, ce qui marque une nette reprise après des années moroses. En 2019, cet indicateur avait augmenté de 2,5% par rapport à l'année précédente.

Ces chiffres devraient être les derniers à ne pas encore avoir enregistré l'impact de la pandémie de Covid-19 et de la chute des prix du pétrole, qui pourraient faire augmenter les prix en Russie et plomber le pouvoir d'achat des plus pauvres.

Rosstat a cessé récemment de publier les chiffres des revenus réels de la population, mesure la plus large du pouvoir d'achat, qui ont lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016.

En 2019, les revenus réels n'avaient progressé que de 0,8%, après une année encore plus décevante en 2018 (+0,3%).

L'évolution de la consommation - dont les chiffres déclinent depuis des années - est devenue plus difficile à appréhender depuis des changements de méthodologie et de présentation de Rosstat.

L'agence des statistiques est régulièrement critiquée pour ses publications, que certains jugent peu fiables.

