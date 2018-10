Russie: la consommation et le pouvoir d'achat ralentissent

Moscou (awp/afp) - La croissance de la consommation des ménages et le pouvoir d'achat russes ont ralenti en septembre sur un an, sur fond de retour de l'inflation ces derniers mois, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence de statistiques russe.

Selon le rapport mensuel de conjoncture de Rosstat, les ventes de détail ont augmenté de 2,2% en septembre sur un an, soit moins qu'en août (+2,8%), juillet (+2,5%) et juin (+3%).

Après un ralentissement en début d'année, l'embellie estivale était probablement liée à la Coupe du monde qui s'est déroulée en Russie.

Les revenus réels de la population - mesure la plus large du pouvoir d'achat - qui ont lourdement chuté pendant la récession de 2015-2016, ont baissé de 1,5% sur un an en septembre (-0,9% en juillet) et ce malgré une augmentation de 7,2% des salaires réels (+6,8% en août).

La production industrielle a également ralenti en septembre (+2,1%) tandis que l'inflation a bondi (+3,4%).

Les données de septembre ont déçu les analystes, qui tablaient dans l'ensemble sur de meilleurs résultats.

"L'inflation des derniers mois semble avoir mis sous pression les consommateurs", estiment les analystes de Capital Economics, qui maintiennent néanmoins "que l'économie va se renforcer dans les prochains mois".

La croissance de l'économie russe s'est accélérée à 1,9% sur un an au deuxième trimestre (+1,3% au premier) dans un contexte de hausse des prix des hydrocarbures et malgré le durcissement des sanctions américaines.

Washington a renforcé en août son arsenal punitif contre Moscou, provoquant une chute du rouble et poussant la banque centrale à augmenter son taux directeur pour la première fois depuis la crise monétaire de 2014.

En plus de ces sanctions, qui portent sur l'exportation de certains produits technologiques, une deuxième salve est possible en novembre, qualifiée de "draconienne" par un responsable américain.

afp/rp