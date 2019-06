Russie: la production industrielle a ralenti en mai

Moscou (awp/afp) - La croissance de la production industrielle de la Russie a nettement ralenti en mai, selon des chiffres officiels publiés mardi qui font suite à une embarrassante révision le mois dernier.

La hausse de la production industrielle s'est élevée à 0,9% en mai par rapport à la même période un an plus tôt, contre un bond de 4,6% en avril sur un an, a indiqué l'agence des statistiques Rosstat.

Selon le ministère de l'Economie, cette faible hausse s'explique par le ralentissement du secteur pétrolier sur fond d'accord de baisse de production de l'Opep et par des facteurs saisonniers.

"La production de pétrole brut (condensats de gaz compris) a continué de ralentir à 1,3% en mai contre 2,5% en avril, principalement en raison du respect par la Russie de ses obligations au titre de l'accord Opep+", a indiqué le ministère dans un communiqué.

La production de gaz a quant à elle augmenté de 4,6% en mai après 2,6% un mois plus tôt.

Les très bons chiffres d'avril avaient été aussitôt salués par le gouvernement comme un signe de reprise après une coup de mou en début d'année, provoqué par une impopulaire hausse de la TVA.

Rosstat avait cependant dû revoir fin mai à la baisse les chiffres de la production d'avril, corrigés à 4,6% contre 4,9% annoncé précédemment. Formulant des "excuses sincères", l'organisme a promis une "enquête officielle" pour déterminer les raisons de cette erreur.

Rosstat, passée dans le giron du ministère de l'Economie après avoir longtemps été indépendant, a été critiqué à plusieurs reprises récemment pour la volatilité des chiffres publiés, d'importantes révisions et des prévisions que certains disent trop optimistes.

