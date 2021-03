Russie: la production industrielle accélère sa baisse en février

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a accéléré sa baisse en février, en diminuant de 3,7% sur un an, tirée vers le bas par les hydrocarbures notamment, selon les chiffres officiels publiés mardi par l'institut des statistiques Rosstat.

Le pétrole et le gaz naturel ont ainsi reculé de 11,8% par rapport à février 2020.

Par rapport au mois de janvier, la production industrielle n'a reculé que de 1,4%.

Parmi les secteurs ayant le plus reculé en février figurent l'extraction de minéraux (-8,9% sur un an) et l'alimentaire (-2,2% sur un an).

La production des médicaments et des matériaux à usage médical a pour sa part bondi de 28,1% sur un an.

La Russie a enregistré une chute de 3,1% de son PIB l'année dernière. Les autorités avaient décidé de renoncer à un nouveau confinement à l'automne malgré une nouvelle vague violente de Covid-19, afin de préserver l'activité économique.

La production industrielle a elle diminué de 2,9% en 2020, tirée vers le bas par le secteur des hydrocarbures, qui a souffert d'une profonde crise pétrolière puis des réductions de production décidées dans le cadre de l'Opep+, qui comprend la Russie.

afp/rp