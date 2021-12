Russie: la production industrielle augmente de 7% en novembre sur un an

Moscou (awp/afp) - La production industrielle en Russie a bondi de 7% en novembre sur un an, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence statistique Rosstat, confirmant une reprise après une année 2020 plombée par la pandémie.

Par rapport au mois de novembre 2019, soit avant l'épidémie de Covid-19, elle a augmenté de 5,9% selon Rosstat.

Parmi les secteurs ayant le plus progressé sur un an, on trouve la production d'ordinateurs et électronique (+33,5%), l'extraction de charbon (+11,4%), les services dans le secteur minier (+32,7%), la fabrication de produits en bois (+10,1%), de médicaments (+8,6%) ou encore l'extraction de gaz naturel et de pétrole (+8,9%).

Les secteurs en recul sont, entre autres, ceux de l'extraction de minéraux non-métalliques (-19%), des véhicules routiers et de remorques (-6,9%).

La production industrielle avait diminué de 2,9% en 2020, tirée vers le bas par le secteur des hydrocarbures.

Dans l'ensemble, l'économie russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1%) grâce à la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de Covid-19.

Au troisième trimestre 2021, le PIB russe a lui enregistré une hausse de 4,3% sur un an, ce qui semble suggérer un essoufflement de la reprise.

Des analystes ont pointé l'absence d'une forte dynamique de croissance au-delà du rattrapage postpandémie.

