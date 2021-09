Russie: la production industrielle augmente encore en août

Moscou (awp/afp) - La production industrielle en Russie a augmenté de 4,7% en août sur un an, poursuivant sa reprise après la crise du coronavirus en 2020, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence des statistiques Rosstat.

Cet indicateur avait déjà connu une hausse de 6,8% en juillet sur un an et de 10,2% en juin sur un an.

Par rapport au mois de juillet 2021, la production industrielle d'août a connu une légère hausse de 1,2%.

Parmi les secteurs ayant le plus progressé sur un an, on trouve l'extraction minière, la production de médicaments, d'outils médicaux et de meubles.

La production industrielle avait diminué de 2,9% en 2020, tirée vers le bas par le secteur des hydrocarbures.

L'an passé, la Russie avait subi une chute de 3,1% de son PIB et les autorités avaient décidé de renoncer à un nouveau confinement à l'automne, malgré une nouvelle vague meurtrière de Covid-19, afin de préserver une économie fragile.

Le PIB russe a en revanche enregistré un bond de 10,3% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020, après une baisse de 0,7% au premier trimestre, selon une première estimation fournie par Rosstat le 13 août.

afp/rp