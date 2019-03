Russie: la production industrielle bondit à 4,1% en février

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a bondi en février sur un an après un début d'année terne, dépassant largement les prévisions des experts et tirée par les secteurs minier et manufacturier.

L'institut des statistiques Rosstat a indiqué que la production industrielle a augmenté de 4,1% sur un an en février, après une croissance de 1,1% en janvier, 2% en décembre et 2,4% en novembre.

Il s'agit du plus haut niveau atteint depuis mai 2017, selon l'agence Interfax.

Le secteur minier s'est repris après un ralentissement, affichant 5,1% de croissance sur un an en février (4,8% en janvier).

Le secteur manufacturier a également repris des couleurs, enregistrant 4,6% de croissance en février sur an, après une chute de 1% en janvier, sa première baisse depuis septembre.

La production de pétrole a notamment augmenté de 3,5% et celle de gaz naturel de 4.7%.

Rosstat a également relevé une augmentation de 7,4% des productions de voitures en février alors que, pour ce même mois, le marché automobile russe a enregistré sa première baisse des ventes en deux ans.

Pointant des incongruités dans les données récentes, Dmitri Poleïov, économiste en chef du fonds souverain russe, a noté qu'il pourrait s'agir d'un "signe de mauvaise qualité des données pour le suivi des évolutions mensuelles".

"Si on prend les données telles qu'elles sont, la conclusion principale est que la hausse de la TVA en janvier, la hausse de l'inflation, l'affaiblissement de la demande intérieure et extérieure ainsi que le resserrement de la politique monétaire pourraient n'avoir eu qu'un effet de courte durée" sur la production, indique-t-il.

Les chiffres "pourraient être faussés par des facteurs saisonniers" mais ils "semblent prometteurs compte tenu de tous les vents contraires rencontrés" ces derniers mois, a-t-il poursuivi.

afp/rp