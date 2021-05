Russie: la production industrielle de mai bondit par rapport au confinement 2020

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a bondi de 7,2% en avril par rapport au mois d'avril 2020, lorsque la Russie était confinée, selon les chiffres publiés jeudi par l'agence statistique Rosstat.

Parmi les secteurs ayant le plus progressé sur un an, on trouve entre autres l'extraction de minéraux non-métalliques (+97,2%), la production de textiles (+49,4%) et de meubles (+91,6%).

La production de pétrole de gaz a reculé de 5,7% par rapport à avril 2020, la Russie s'étant engagée dans le cadre d'un accord avec les pays de l'Opep à réduire sa production de pétrole afin d'en soutenir le prix.

Par rapport au mois de mars 2021, la production industrielle a néanmoins reculé de 4,5% en avril.

La Russie a subi une chute de 3,1% de son PIB l'année dernière. Les autorités avaient décidé de renoncer à un nouveau confinement à l'automne malgré une nouvelle vague violente de Covid-19, afin de préserver l'activité économique.

Au premier trimestre 2021, le PIB a reculé de 1%.

Les autorités prévoient une croissance entre 2,9% et 4% en 2021, s'attendant à un retour aux niveaux prépandémie à partir du deuxième trimestre.

