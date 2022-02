Russie: la production industrielle en hausse de 5,3% en 2021

Moscou (awp/afp) - La production industrielle en Russie a bondi de 5,3% en 2021 sur un an, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence statistique Rosstat, confirmant une reprise après une année 2020 plombée par la pandémie.

En décembre, la production industrielle a augmenté de 6,1% par rapport au mois de décembre 2020, selon Rosstat.

Parmi les secteurs ayant le plus progressé en 2021 sur un an, on trouve la production de pneus (+17,8%), de béton (+19,4%), de constructions d'aluminium (+25,4%), de semi-conducteurs (+53,9%), d'outils de navigation (+24,7%) ou encore de meubles (+14,1%).

L'extraction de gaz naturel et de pétrole a progressé de 2,7%, alors que les services dans le secteur minier ont augmenté de 17,6%.

Les secteurs en recul sont, entre autres, la production de soufre (-12,9%), la production d'aluminium (-10,3%) et celle d'ordinateurs (-7,9%).

La production industrielle avait diminué de 2,9% en 2020, tirée vers le bas par le secteur des hydrocarbures.

Dans l'ensemble, l'économie russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1%) du fait de la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de Covid-19.

Au troisième trimestre 2021, la croissance s'est établie à 4,3% sur un an, signe que la reprise a bien eu lieu mais semble déjà ralentir.

