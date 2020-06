Russie: la production industrielle plonge de 9,6% en mai

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie a chuté de 9,6% en mai sur un an, enregistrant sa baisse la plus sévère depuis le début de la pandémie de coronavirus, selon les chiffres officiels publiés mardi.

Un grand nombre d'industries russes ont pu reprendre leur activité en mai après un mois d'avril entièrement chômé pour combattre la propagation du virus.

Selon les chiffres de l'agence des statistiques Rosstat, le repli de la production industrielle du mois de mai est néanmoins plus important en termes annuels qu'en avril (-6,6%), notamment à cause de l'entrée en vigueur de l'accord Opep+.

Par rapport au mois précédent, la baisse de la production industrielle est de 2,4%.

En mars, elle avait déjà marqué un brusque coup d'arrêt à 0,3% sur un an, reflétant le début des mesures de confinement contre le Covid-19.

En mai, la chute la plus importante a été enregistrée par le secteur minier (-13,5%), à cause notamment de l'accord conclu par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie.

Cet accord a établi une baisse historique de la production de pétrole à partir du mois de mai dans l'espoir de faire remonter les prix du brut, qui se sont écroulés suite à une guerre des prix opposant en mars Moscou et Ryad, aggravée par la crise du coronavirus.

Selon Rosstat, les industries d'approvisionnement en eau, sanitaires et de collecte et traitement des déchets ont également beaucoup souffert (-10,9%), "à cause notamment de la suspension des activités de nombre d'entreprises" en mai, où de nombreux jours fériés se sont ajoutés aux mesures de confinement.

La croissance économique russe s'est pour sa part maintenue au premier trimestre à 1,6%, ralentissant légèrement par rapport à la fin de l'année, mais elle devrait plonger profondément au deuxième trimestre face à l'épidémie de coronavirus et à la crise pétrolière.

