Russie: la production industrielle se reprend en mars

Moscou (awp/afp) - La production industrielle de la Russie s'est reprise en mars, augmentant de 1,1% sur un an malgré les limites de production d'hydrocarbures découlant des accords de l'Opep+, selon les chiffres publiés jeudi par l'agence statistique Rosstat.

Par rapport au mois de février, la production industrielle a augmenté de 12,2%.

Parmi les secteurs ayant le plus progressé, on trouve entre autres la production de véhicules (+27,1%) et de médicaments et matériel médical (+18,8).

Le pétrole et le gaz ont eux reculé de 8,1% par rapport à mars 2020, ce que Rosstat impute au "respect des obligations de limitation de la production pétrolière dans le cadre de l'accord Opep+ et aux travaux de maintenance préventive des infrastructures de l'industrie pétrolière et gazière".

La Russie a enregistré une chute de 3,1% de son PIB l'année dernière. Les autorités avaient décidé de renoncer à un nouveau confinement à l'automne malgré une nouvelle vague violente de Covid-19, afin de préserver l'activité économique.

La production industrielle a elle diminué de 2,9% en 2020, tirée vers le bas par le secteur des hydrocarbures, qui a souffert d'une profonde crise pétrolière puis des réductions de production décidées dans le cadre de l'Opep+.

afp/rp