Russie: le PIB bondit de 10,3% sur un an au 2e trimestre, confirmant la reprise

Moscou (awp/afp) - Le PIB russe a enregistré un bond de 10,3% au deuxième trimestre par rapport à la même période en 2020, lorsque les effets de la pandémie avaient frappé l'économie de plein fouet, selon les chiffres officiels publiés vendredi.

Cette première estimation fournie par l'agence de statistiques Rosstat témoigne de la reprise de l'économie russe, après la baisse de 0,7% du PIB au premier trimestre sur un an (revue à la hausse après le -1,0% annoncé initialement).

Dans l'ensemble, l'économie russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1%) grâce à la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de Covid-19.

Parmi les principaux secteurs de la reprise l'on trouve le transport de passagers (+250,0%), le commerce de détail (+23,5%) ou encore le secteur minier (+7,8 %).

Après un seul confinement au printemps 2020, Moscou avait décidé de garder son économie ouverte.

Cela a entraîné une chute du PIB moins importante que prévu par les autorités en 2020, et beaucoup moins forte qu'en Europe, où de nombreuses économies ont subi des contractions plus brutales aggravées par des mesures de confinement plus longues et répétées en fin d'année.

En Russie, les derniers mois ont en revanche été marqués par une inflation galopante notamment des prix des produits alimentaires de base, ce qui préoccupe jusqu'au sommet de l'Etat à l'approche des élections législatives de septembre.

afp/rp