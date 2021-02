Russie : le haut représentant Borrell en visite à Moscou

Josep Borrell,haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-président de la Commission européenne, se rend en Russie ce soir, 4 février, jusqu'au samedi 6 février. Il s'agit de la première visite d'un haut représentant/vice-président de l'UE en Russie depuis 2017. Ce voyage sera l'occasion d'aborder des sujets très divers avec le ministre des affaires étrangères Sergueï Lavrov et d'autres interlocuteurs russes, en amont du débat stratégique sur les relations UE-Russie prévu au Conseil européen au mois de mars.

Le haut représentant Borrell abordera entre autres les actions de la Russie en Ukraine et dans les pays voisins, l'importance de poursuivre la mise en œuvre de l'accord sur le nucléaire iranien, la riposte mondiale à la pandémie de coronavirus et le changement climatique. L'empoisonnement, l'arrestation et la condamnation récente de l'opposant politique Alexeï Navalny, que l'Union européenne a condamnés dans une déclaration du haut représentant [en anglais] comment étant motivés par des raisons politiques et contraires aux obligations de la Russie en matière de droits de l'homme, ainsi que les préoccupations concernant plus généralement les libertés fondamentales et les droits de l'homme en Russie, figureront également à l'ordre du jour. Au cours de sa visite, Josep Borrell rencontrera des représentants de la société civile et des universitaires de Moscou.

À la veille de son voyage, Josep Borrell a fait la déclaration suivante : «Les relations entre l'UE et la Russie sont des plus complexes. Les événements récents ne font que souligner la nécessité de me rendre à Moscou. Mais au-delà des points de dissension, il existe également des domaines dans lesquels l'UE et la Russie coopèrent ou ont besoin de coopérer davantage, et dont nous devons nous occuper d'urgence.»

Après leur réunion du vendredi 5 février, le haut représentant Borrell et Sergueï Lavrov donneront une conférence de presse commune à 10h15 (HEC), retransmise en direct sur Europe by Satellite (EbS), qui assurera également la couverture audiovisuelle de la visite (EbS).

De plus amples informations sur les relations UE-Russie sont disponibles sur le site web de la délégation de l'UE à Moscou [en anglais].