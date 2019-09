Russie: le marché automobile poursuit en août sa lente baisse

Moscou (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves ont baissé en Russie en août pour le cinquième mois consécutif, avec une chute de 1,3% sur un an confirmant le coup d'arrêt du marché après deux ans de reprise, selon les chiffres publiés vendredi par les constructeurs.

Selon l'Association of European Businesses (AEB), regroupant les industriels, les ventes de véhicules neufs légers et utilitaires se sont élevées le mois dernier à 145.545 exemplaires en Russie.

"En août, la situation globale du marché n'a pas beaucoup évolué, les ventes continuant de sous-performer par rapport au niveau robuste établi l'année précédente", regrette le directeur du comité automobile de l'AEB, Joerg Schreiber, cité dans un communiqué.

Le numéro un du marché russe, Lada, dont le constructeur Avtovaz est détenu par l'Alliance Renault-Nissan, a néanmoins tiré son épingle du jeu au mois d'août (+5%).

"Les prévisions de marché jusqu'à la fin de l'année ne sont guère meilleures", avait récemment averti l'AEB, qui s'attend à une baisse des ventes sur l'année, sans en préciser l'ampleur.

Après l'année record 2012, le marché automobile russe s'était effondré et n'avait renoué avec la croissance qu'en 2017, stimulé par un rebond de la croissance économique russe. Mais la tendance s'est essoufflée en début d'année, et les ventes sont repassées dans le rouge.

Les constructeurs ont d'abord mis en cause la hausse de la TVA appliquée au 1er janvier mais ils s'inquiètent désormais d'une tendance plus profonde liée à la morosité économique et aux difficultés des Russes dont le pouvoir d'achat baisse depuis cinq ans.

Sensible à l'évolution du taux de change et à la consommation des ménages, le marché automobile russe a particulièrement pâti de la crise causée par la chute des prix du pétrole et les sanctions liées au conflit ukrainien.

