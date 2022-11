Russie: les ventes de voitures poursuivent leur chute en octobre

Moscou (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves en Russie ont continué de chuter en octobre, avec une baisse de 62,8% sur un an, le pays étant confronté à une inflation forte et aux sanctions liées à l'offensive en Ukraine.

Au mois d'octobre, 45'228 véhicules légers neufs ont été vendus, selon les chiffres publiés lundi par l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur.

Les chutes les plus marquées ont concerné notamment les français Renault et Citroën, les sud-coréens Hyundai et Kia ou encore l'allemand Volkswagen, qui ont perdu la grande partie de leurs ventes par rapport au mois d'octobre 2021.

L'effondrement des ventes a commencé en mars, à la suite de l'imposition par les pays occidentaux de lourdes sanctions au secteur automobile russe, dans la foulée de l'offensive de Moscou en Ukraine, avec notamment les exportations de pièces détachées vers la Russie mises au ban.

Au-delà des ventes, c'est la production automobile en tant que secteur industriel qui a été durement frappée, avec de nombreuses usines locales forcées de s'arrêter.

Les principales ventes en Russie sont désormais celles du constructeur local Avtovaz, qui produit les Lada. Son partenariat avec Renault a pris fin en mai.

Les grands constructeurs automobiles mondiaux avaient investi massivement en Russie en période de croissance, dans les années 2000.

Pour faire face aux difficultés du secteur, la Russie autorise désormais l'importation entre autres de grandes marques automobiles et de pièces détachées sans l'accord des détenteurs de la propriété intellectuelle afin de contourner les restrictions.

Le pays a également allégé les normes pour la fabrication de véhicules sur son territoire, autorisant la production de voitures sans ABS ou airbags, à cause des pénuries de composants électroniques et pièces détachées.

afp/ck