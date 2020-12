Russie: les ventes de voitures poursuivent leur rebond en novembre

Moscou (awp/afp) - Les ventes de voitures neuves ont continué leur progression en novembre en Russie, enregistrant une hausse de 5,9% sur un an, le troisième mois consécutif de croissance après une année plombée par la crise du coronavirus.

Selon l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur, les ventes de véhicules neufs se sont établies en novembre à 157.580 exemplaires. En octobre, les ventes avaient enregistré une hausse de 7% sur un an.

"Comme prévu, le début en force des achats de fin d'année s'est poursuivi avec un mois supplémentaire de croissance", a commenté le directeur du comité des constructeurs de l'AEB, Thomas Staertzel, dans un communiqué.

"Depuis l'été, le rouble affaibli a poussé la demande des clients et, par conséquent, les ventes. Le shopping de fin d'année et les adaptations de prix prévues par les fabricants devraient motiver davantage des décisions d'achat plus rapides", a-t-il ajouté.

L'année s'annonce toutefois très dure pour le secteur qui a déjà connu une baisse des ventes de 2,3% en 2019, plombées par un pouvoir d'achat déprimé et une économie amorphe.

Au niveau des constructeurs, le numéro un du marché reste Avtovaz (contrôlé par l'alliance Renault-Nissan), dont les ventes ont augmenté de 22% sur un an, suivi par Kia et Hyundai qui enregistrent tous deux une progression annuelle de 7% en novembre.

Le marché automobile russe, dans lequel les grands constructeurs mondiaux avaient massivement investi en période de croissance, a diminué de plus de moitié entre 2012 et 2016.

