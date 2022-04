Russie: production industrielle en hausse de 3% en mars sur un an

Moscou (awp/afp) - La production industrielle en Russie a augmenté de 3% en mars sur un an, selon les chiffres publiés mercredi par l'agence statistique Rosstat, une progression en berne par rapport aux mois précédents sur fond de sanctions occidentales imposées à Moscou en raison du conflit en Ukraine.

La production industrielle avait bondi de 6,3% en février et de 8,6% en janvier, sur un an.

Au premier trimestre 2022, la production industrielle a augmenté de 5,9% par rapport à la même période de l'année précédente, selon Rosstat.

Parmi les principaux secteurs en progression en mars, on trouve les services dans le secteur minier (+15,7%), la production de médicaments et de produits médicaux (+46,8%), la fabrication de conserves de viande (+32,1%).

En 2021, cet indicateur a bondi de 5,3% sur un an, après avoir diminué de 2,9% en 2020.

Dans l'ensemble, l'activité économique russe a été relativement épargnée par la pandémie en 2020 (PIB en repli de 3,1%) du fait de la décision de ne pas confiner à nouveau le pays après la première vague de Covid-19.

La Russie a été frappée par plusieurs salves de sanctions occidentales après son intervention militaire en Ukraine lancée le 24 février, incluant des embargos sur des exportations clés qui ont accru l'inflation, déjà haute depuis la pandémie de Covid-19.

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que l'activité économique de son pays était en train de "se stabiliser", en assurant que "l'inflation a ralenti" et que "la croissance hebdomadaire des prix s'est rapprochée de la normale".

Des économistes estiment cependant que le pire est à venir, à mesure que l'impact des sanctions sera de plus en plus en plus visible.

afp/rp