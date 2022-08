Ruto en tête du scrutin au Kenya, selon les médias, alors qu'une annonce semble imminente.

La confusion sur les différents pourcentages de vote dans les médias et la lenteur de la commission électorale dans le décompte du vote de mardi ont alimenté l'anxiété dans le pays le plus riche d'Afrique de l'Est, qui a une histoire récente de violence suite à des élections contestées.

Alors que plus des trois quarts des votes ont été comptés, selon les médias, la police anti-émeute a été déployée au centre national de décompte des voix pendant le week-end après des échauffourées entre les membres des partis sur les procédures de vérification.

Lundi, seuls deux bureaux sur un étage de pointage qui a été une ruche d'activité depuis le début du processus de vérification étaient occupés par le personnel de la commission électorale et les agents des partis, sur plus de 12 auparavant, un signe que l'exercice pourrait toucher à sa fin.

La commission n'a pas dit quand le vainqueur serait déclaré, mais la loi exige que la commission annonce les résultats dans les sept jours suivant une élection présidentielle.

Dans les résultats officiels vérifiés rapportés par le Nation Media Group lundi, Ruto avait 51% des voix, devant Odinga qui avait 48%, avec 253 circonscriptions comptées sur un total de 291.