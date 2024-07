KIGALI, 15 juillet (Reuters) - Les Rwandais se rendaient aux urnes lundi pour des élections présidentielle et législatives à l'issue desquelles le président sortant, Paul Kagame, devrait remporter un quatrième mandat et ainsi prolonger son règne à la tête du pays d'Afrique centrale.

Paul Kagame, qui dirige le pays depuis la fin du génocide des Tutsis en 1994, est opposé aux deux mêmes candidats que lors du précédent scrutin en 2017. Frank Habineza et Philippe Mpayimana espèrent faire des progrès lors de ces élections mais les analystes et groupes de défense des droits estiment la victoire du président quasi certaine.

Un grand nombre d'électeurs ont exprimé leur intention de voter pour Paul Kagame, 66 ans, louant la manière dont le dirigeant, au pouvoir depuis près d'un quart de siècle, a pansé les plaies du génocide en priorisant le développement et mettant en place des services sociaux efficaces.

Plusieurs autres candidats, dont certains des principaux détracteurs de Paul Kagame, ont été interdits de se présenter au scrutin pour des motifs variés, dont des condamnations en justice antérieures.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 (05h00 GMT) pour les quelque 9 millions d'électeurs et fermeront à 15h00 (13h00 GMT). Des résultats partiels sont attendus d'ici le 20 juillet.

En 2017, Paul Kagame s'était imposé avec près de 99% des suffrages. L'élection présidentielle avait alors eu lieu après une réforme de la Constitution supprimant la limite de mandats - sans quoi Kagame n'aurait pas été autorisé à briguer une réélection cette année.

Le chef d'Etat est à la fois acclamé pour avoir transformé le Rwanda en une économie florissante et critiqué par des activistes et des pays occidentaux pour avoir muselé les médias, fait taire l'opposition et soutenu des groupes rebelles en République démocratique du Congo voisine. Le gouvernement nie ces accusations.

Au bureau de vote de Rwandexco, dans la capitale Kigali, Barimukije Pheneas dit avoir voté pour le président sortant.

"J'ai voté pour Paul Kagame parce qu'il a accompli beaucoup pour nous ; il nous a unis", a-t-il déclaré.

Karangwa Vedaste, chauffeur de moto-taxi, a lui refusé de dire pour qui il avait voté, précisant cependant que tout c'était passé dans le calme.

""J'ai voté pour un dirigeant en qui j'ai confiance. Celui pour lequel j'ai voté est un secret dans mon coeur. Nous le partagerons quand il gagnera", a-t-il dit.

La commission électorale a refusé à huit autres candidats, parmi lesquels les critiques les plus virulents de Paul Kagame, de se présenter, invoquant notamment des documents d'enregistrement manquants et incomplets.

Frank Habineza, président du Parti vert démocratique, dont le vice-président avait été retrouvé mort peu avant les élections de 2010, affirme observer des signes de progrès.

"Nous avons parcouru tout le pays et partout où nous sommes allés, les gens nous ont accueillis chaleureusement. Ils nous ont offert des cadeaux et nous ont assuré qu'ils voteraient pour nous", a déclaré Frank Habineza après le vote.

"Nous devons maintenir cette dynamique et ne pas régresser", a-t-il ajouté.

Le candidat qui se présente sous bannière indépendante, Philippe Mpayimana, s'est dit "confiant" auprès des journalistes après avoir voté. (Rédigé par Elias Biryabarema ; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)