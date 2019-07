Ryad accepte d'accueillir des soldats US pour renforcer la sécurité dans la région

(Actualisé avec confirmation US, précisions)

RYAD, 20 juillet (Reuters) - Le roi Salman d'Arabie saoudite a approuvé l'accueil de soldats américains dans le pays pour renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, rapporte vendredi l'agence de presse saoudienne SPA.

Le secrétaire américain à la Défense par intérim a confirmé cette décision, ajoutant que les Etats-Unis allaient déployer des soldats et des ressources pour fournir un "effet dissuasif supplémentaire" face aux "menaces naissantes et crédibles".

Cette décision - qui intervient alors que les tensions accrues entre Washington et Téhéran dans le Golfe ont eu un impact sur les marchés mondiaux du pétrole - vise à "renforcer la coopération conjointe pour défendre la sécurité et la stabilité régionale et préserver la paix", précise l'agence saoudienne SPA, citant un responsable du ministère de la Défense.

Vendredi, l'Iran a annoncé s'être emparé d'un pétrolier battant pavillon britannique dans le détroit d'Ormuz mais a assuré que la marine américaine n'avait détruit aucun drone iranien dans le détroit d'Ormuz, comme le prétendait Donald Trump.

Les tensions sont montées d'un cran dans le détroit d'Ormuz après les attaques de plusieurs pétroliers depuis la mi-mai. Washington les a imputées à Téhéran, qui nie toute implication.

Un responsable américain, s'exprimant sous le sceau de l'anonymat, a indiqué que 500 militaires allaient être déployés en Arabie saoudite et que ces troupes viendraient s'ajouter aux 1.000 soldats supplémentaires dont le déploiement au Moyen-Orient a été annoncé le mois dernier. (Alaa Swilam et Marwa Rashad, avec Idrees Ali à Washington; Arthur Connan pour le service français)