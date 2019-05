Ryanair : Liberum reste à 'achat', réduit sa cible

29/05/2019 | 08:39

Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ryanair mais abaisse son objectif de cours de 14,5 à 12,5 euros, reflétant l'impact de prévisions de résultats réduites pour la compagnie aérienne irlandaise à bas prix.



S'il reconnait de nombreux vents contraires pour le secteur à court terme, il juge les fondamentaux à long terme de Ryanair 'intacts et attractifs, avec une base de coûts basse, son leadership de marché, un bilan robuste et une forte génération de cash'.



'Des conditions plus difficiles à court terme devraient contraindre ou retirer des concurrents plus faibles, améliorant les perspectives à long terme des acteurs plus forts comme Ryanair', poursuit le broker dans sa note.



