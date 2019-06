Ryanair : a célébré l'ouverture de sa base bordelaise

12/06/2019 | 12:20

Ryanair a célébré aujourdhui l'ouverture de sa base bordelaise (sa deuxième base française). La compagnie pense apporter 1,4 millions de client par an sur l'aéroport de Bordeaux.



La nouvelle base Ryanair à Bordeaux réalisera jusqu'à 86 vols hebdomadaires.



Ryanair a également annoncé le lancement de deux nouvelles lignes pour l'été 2020 vers Agadir et Thessalonique, toutes deux opérant un service de deux vols hebdomadaires à partir d'avril 2020.



“ Nous sommes heureux de lancer notre seconde base française à Bordeaux, avec 3 appareils basés (un investissement de 300 millions de dollars), et 37 lignes reliant 14 pays, créant 100 emplois Ryanair de pilotes et de membres d'équipages et soutenant 1 000 emplois indirects sur l'aéroport ' a déclaré Michael O'Leary de Ryanair.



