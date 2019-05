Ryanair : en baisse après deux avis de broker

29/05/2019 | 12:55

Le titre Ryanair s'affiche en baisse de -0,8% ce mercredi à Londres, alors que la compagnie aérienne a fait l'objet de deux publications de brokers ce matin.



En premier lieu, l'analyste UBS a annoncé revoir à la baisse son objectif de cours sur le titre, en invoquant une 'faible' visibilité sur la période estivale. Ainsi, la cible du broker passe de 15,25 euros à 14,45 euros. Il précise avoir par ailleurs mis à jour ses prévisions après l'annonce des résultats annuels, la semaine dernière, de la compagnie aérienne low-cost.



UBS reste toutefois à l'achat sur le titre.



De même, Liberum réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ryanair mais abaisse son objectif de cours de 14,5 à 12,5 euros, reflétant l'impact de prévisions de résultats réduites pour la compagnie aérienne irlandaise à bas prix.



S'il reconnait de nombreux vents contraires pour le secteur à court terme, il juge les fondamentaux à long terme de Ryanair 'intacts et attractifs, avec une base de coûts basse, son leadership de marché, un bilan robuste et une forte génération de cash'. 'Des conditions plus difficiles à court terme devraient contraindre ou retirer des concurrents plus faibles, améliorant les perspectives à long terme des acteurs plus forts comme Ryanair', poursuit le broker dans sa note.





