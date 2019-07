Ryanair : enregistre 3 millions de passagers à Nantes

02/07/2019 | 10:59

Ryanair a annoncé hier avoir enregistré 3 millions de passagers à l'aéroport de Nantes, depuis sont arrivés en 2005.



Ryanair a également célébré le premier vol vers East-Midlands, sa nouvelle destination opérant avec un service de deux vols hebdomadaires.



Dans le cadre de son programme 2019, Ryanair opère 11 lignes depuis Nantes vers Dublin, East Midlands, Edimbourg, Fès, Londres Stansted, Malta, Manchester, Marseille, Naples, Séville et Valence.



Hélène Bégasse de Ryanair, a déclaré : ' Les clients nantais et les visiteurs peuvent voyager vers un total de 11 destinations Ryanair alors que nous poursuivons notre croissance de lignes, de trafic, de tourisme et d'emplois sur Nantes '.



