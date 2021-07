Ryanair: la perte s'accroît au premier trimestre

Londres (awp/afp) - La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a vu sa perte s'aggraver lors de son premier trimestre décalé à 273 millions d'euros (295,44 millions de francs suisses) à cause de tarifs encore bas et de coûts élevés dus aux restrictions et incertitudes sur les voyages.

Dans un communiqué lundi, le transporteur note que sa perte nette a augmenté de 47% sur un an lors des trois mois achevés fin juin, malgré un chiffre d'affaires presque triplé à 371 millions d'euros (401,5 millions de francs suisses).

afp/md