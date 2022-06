Ryanair oblige les Sud-Africains à prouver leur nationalité par un test en afrikaans

La plus grande compagnie aérienne d'Europe en termes de nombre de passagers, qui n'exploite pas de vols au départ et à destination de l'Afrique du Sud, a déclaré qu'elle exigeait que tous les passagers en provenance du pays et à destination du Royaume-Uni remplissent le "simple questionnaire" en raison de ce qu'elle décrit comme une forte prévalence de passeports sud-africains frauduleux.

"S'ils ne sont pas en mesure de remplir ce questionnaire, le voyage leur sera refusé et ils recevront un remboursement complet", a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne irlandaise.

Le Haut Commissariat britannique en Afrique du Sud a déclaré sur Twitter que le test n'était pas une exigence du gouvernement britannique pour entrer au Royaume-Uni.

Ryanair a déclaré que cette mesure s'appliquerait à tout titulaire d'un passeport sud-africain prenant un vol vers la Grande-Bretagne depuis une autre partie de l'Europe sur le transporteur. La compagnie aérienne n'a pas immédiatement répondu à une question concernant la raison pour laquelle elle s'appliquerait à ces itinéraires, étant donné que la Grande-Bretagne déclare que ce n'est pas une exigence.

L'afrikaans est la troisième plus parlée des 11 langues officielles de l'Afrique du Sud, utilisée par 12% des 58 millions d'habitants du pays. Elle a été considérée comme la langue officielle jusqu'à la fin de l'apartheid en 1994.

La langue est née de la colonisation hollandaise en Afrique du Sud au 17ème siècle, et a longtemps été identifiée à la classification raciale et associée à l'idéologie de l'apartheid qui a été principalement appliquée et propagée par le parti national de la minorité blanche à partir de 1948.

Sa prédominance sous l'apartheid était considérée comme un symbole de l'inégalité imposée aux générations précédentes par les restrictions sur les lieux où les gens pouvaient vivre, travailler, aller à l'école et posséder des terres.