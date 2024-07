Ryanair a perdu son dernier combat contre un prêt de l'État à Austrian Airlines, la plus haute juridiction européenne s'étant rangée lundi du côté des autorités de la concurrence de l'UE qui l'avaient approuvé.

Le prêt subordonné de 150 millions d'euros (163 millions de dollars) a été accordé à l'unité autrichienne de Lufthansa en 2020 pendant la pandémie COVID-19.

La plus grande compagnie aérienne à bas prix d'Europe a intenté plus de 20 actions en justice contre la Commission européenne pour avoir approuvé des milliards d'euros d'aides d'État aux compagnies aériennes pendant la pandémie, affirmant que ces aides donnaient à ces transporteurs un avantage déloyal.

En 2021, un tribunal de première instance a confirmé la décision prise en 2020 par l'autorité européenne chargée de l'application des règles de concurrence, ce qui a incité Ryanair à faire appel devant la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dont le siège est à Luxembourg.

Les juges de la CJUE ont rejeté l'appel.

"La Cour de justice confirme la légalité du prêt subordonné de 150 millions d'euros accordé par l'Autriche à Austrian Airlines au cours de l'été 2020", ont déclaré les juges de la Cour de justice de l'Union européenne basée à Luxembourg.

"Un État membre peut, pour des raisons objectives, réserver à une seule entreprise une aide destinée à remédier aux dommages causés par un événement extraordinaire", ont-ils déclaré.

L'arrêt est définitif et ne peut faire l'objet d'un appel. Ryanair a gagné ses recours contre les aides d'État accordées à Lufthansa, Condor, KLM et TAP, mais a perdu ses recours contre celles accordées à SAS, Finnair et Air France.

L'affaire est C-591/21 P Ryanair et Laudamotion contre Commission.

(1 $ = 0,9225 euros) (Reportage de Foo Yun Chee ; édition de Jason Neely)