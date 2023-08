Ryanair s'attend à ce que le trafic en août dépasse "légèrement" le record de 18,7 millions de passagers qu'elle a transportés en juillet, les réservations pour septembre et octobre se déroulant jusqu'à présent exactement comme prévu, a déclaré un cadre supérieur à Reuters lundi.

La compagnie irlandaise, la plus importante d'Europe en nombre de passagers, a transporté un nombre record de passagers mensuels en mai, juin et juillet et s'attend à ce que le rebond des voyages après la pandémie fasse augmenter de 9% en glissement annuel le trafic pour son exercice financier jusqu'en mars 2024.

"Les gens continuent de voyager", a déclaré Eddie Wilson, directeur de Ryanair DAC, la plus grande compagnie aérienne du groupe.

"Nous ne voyons rien d'inhabituel en termes de réservations, la dynamique des réservations nous indique que la courbe des réservations va se remplir exactement comme nous le prévoyons", a ajouté M. Wilson en ce qui concerne les réservations de septembre et d'octobre.

Ryanair a averti à la fin du mois dernier que les tarifs pour les passagers qui réservent à une date proche de leur départ ont diminué à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet.

Toutefois, M. Wilson a déclaré que ces commentaires avaient été "exagérés" et que les prévisions de la compagnie aérienne à bas prix concernant une augmentation à deux chiffres des tarifs pour le trimestre en cours restaient inchangées.

M. Wilson était à Berlin pour mettre en garde le gouvernement allemand contre une augmentation "déjà excessive" des frais de sécurité aérienne. Il a déclaré que Ryanair "aimerait se développer en Allemagne" mais n'a pas besoin de le faire pour atteindre son objectif global de transporter 300 millions de passagers par an d'ici mars 2034.

Le mois dernier, Ryanair a revu à la baisse ses prévisions concernant le nombre de passagers pour l'ensemble de l'année, passant de 185 millions à 183,5 millions, en raison de l'impact des grèves du contrôle du trafic aérien et de nouveaux retards potentiels dans la livraison des Boeing.

M. Wilson a déclaré lundi que Ryanair avait désormais reçu tous ses nouveaux avions pour cet été et qu'il était satisfait du calendrier fourni par Boeing pour la prochaine tranche de livraisons à partir d'octobre.

"Pour l'instant, nous disposons d'un calendrier convenu. Nous ne prévoyons pas de retards, mais nous avons eu des problèmes par le passé et nous allons donc l'examiner de plus près", a-t-il déclaré.