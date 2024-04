Tesla vend du rêve, Kering broie du noir

Une seule statistique vous comble et tout est oublié, pourrait-on dire, dans une médiocre adaptation de Lamartine. La publication hier d'indicateurs économiques négatifs aux Etats-Unis a semblé valider le rebond esquissé lundi. Ça a l'air contre-intuitif comme ça, et ça l'est assurément, mais je vais vous expliquer pourquoi juste après. On parle aussi beaucoup de deux grands malades de la cote ce matin : Tesla et Kering.