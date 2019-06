Ryanair : souhaite développer son activité de Malte

11/06/2019 | 17:24

Ryanair a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Malta Air, une nouvelle compagnie aérienne maltaise. Pour développer la flotte de Malta Air, Ryanair va transférer 6 appareils B737 à Malte.



Cet investissement dans Malta Air permettra à Ryanair de renforcer sa présence déjà importante à Malte (3 millions de clients par an) et d'accéder aux marchés d'Afrique du Nord depuis Malte.



La compagnie souhaite augmenter sa flotte basée à Malte à 10 avions d'ici trois ans et créer plus de 350 emplois.



Michael O'Leary, PDG de Ryanair, a déclaré: ' Malta Air arborera fièrement le nom et le drapeau maltais dans plus de 60 destinations en Europe et en Afrique du Nord, alors que nous cherchons à développer notre flotte, nos destinations de vol, notre trafic et nos emplois basés à Malte au cours des trois prochaines années '.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.