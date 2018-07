Ryanair : va réduire de 20% sa flotte basée à Dublin

25/07/2018 | 15:13

Ryanair annonce que son conseil a approuvé ce mercredi une réduction de 20% de sa flotte basée à Dublin, passant ainsi de 30 à 24 appareils, pour la saison d'hiver 2018.



La compagnie aérienne à bas coûts justifie cette décision par la croissance rapide et rentable de sa filiale polonaise Ryanair Sun, ainsi qu'une contraction des réservations en Irlande qu'il attribue aux grèves récentes de ses pilotes irlandais.



Au vu de la réduction de voilure à Dublin, le groupe a envoyé des lettres de préavis à plus de 100 pilotes et de 200 employés de bord, dont les services pourraient ne pas être requis à partir du 28 octobre prochain.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.