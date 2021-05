S. La c.bank de Corée s'apprête à développer une monnaie numérique pilote

La banque centrale de Corée du Sud a annoncé lundi qu'elle allait choisir un fournisseur de technologie pour construire une plate-forme pilote pour une monnaie numérique, faisant ainsi un pas de plus vers la création d'une monnaie numérique soutenue par la banque centrale.

La Banque de Corée a déclaré qu'elle recherchait un partenaire par le biais d'un appel d'offres ouvert afin d'étudier les aspects pratiques du lancement d'une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans un environnement de test - la première étape exploratoire de ce type dans la quatrième plus grande économie d'Asie.

Les efforts de la BOK interviennent alors que la propagation du bitcoin et d'autres crypto-monnaies a ouvert la possibilité que les concurrents de l'argent liquide traditionnel changent le mode de fonctionnement du secteur financier.

Les banques centrales, de la Chine à la Grande-Bretagne et à la Suède, cherchent à développer des monnaies numériques pour moderniser leurs systèmes financiers, repousser la menace des crypto-monnaies et accélérer les paiements nationaux et internationaux.

Les banques centrales représentant un cinquième de la population mondiale sont susceptibles d'émettre leurs propres monnaies numériques au cours des trois prochaines années, selon une étude de la Banque des règlements internationaux.

"La part des transactions en espèces diminue de manière significative", a déclaré un responsable de la BOK lors d'une conférence de presse.

"Les mesures que nous prenons maintenant visent à nous préparer aux changements du système de règlement des paiements, qui évolue rapidement."

La plateforme contiendra des simulations de banques commerciales et de points de vente au détail, et les essais comprendront le paiement par téléphone mobile, le transfert de fonds et la réalisation de dépôts, a indiqué la BOK.

Le programme pilote se déroulera d'août à décembre de cette année, et pourrait être étendu à une deuxième phase l'année prochaine.