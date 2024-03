Selon une enquête publiée lundi, la confiance des consommateurs sud-africains s'est améliorée au premier trimestre grâce à une hausse du niveau de confiance des ménages à revenu élevé, ce qui laisse présager une reprise progressive du volume des ventes au détail.

L'indice de confiance des consommateurs (CCI), parrainé par la First National Bank (FNB) et compilé par le Bureau for Economic Research, s'est amélioré pour atteindre moins 15 points, contre moins 17 points au quatrième trimestre 2023 et moins 23 points au premier trimestre 2023.

Une ventilation de l'ICC par groupe de revenus des ménages a montré que la confiance des hauts revenus, y compris ceux qui gagnent plus de 20 000 rands sud-africains (1 053,19 $) par mois, est passée de moins 19 à moins 14 points au cours du trimestre, selon l'enquête.

"La baisse significative des niveaux de délestage et la décélération de l'inflation - en particulier sur le front des prix alimentaires - ont probablement soutenu la confiance des consommateurs au cours du premier trimestre", a déclaré Mamello Matikinca-Ngwenya, économiste en chef de la FNB.

"Cependant, les pertes d'emploi au quatrième trimestre et les nouvelles hausses des prix des carburants en février et mars ont probablement contrecarré certains de ces développements positifs, en particulier pour les ménages à faibles revenus. Le resserrement de la politique fiscale annoncé lors de l'examen du budget de février a probablement aussi entamé la confiance des consommateurs".

Les consommateurs restent également réticents à l'idée d'acheter des articles coûteux, ce qui suggère que les ventes de biens durables seront moins performantes que les autres catégories de consommation au cours du premier semestre 2024, ajoute l'enquête. (1 $ = 18,9900 rand)