S&P Global Commodity Insights a annoncé lundi l'acquisition de la société technologique Tradenet, basée au Royaume-Uni, et de sa plateforme de suivi des navires Market Intelligence Network (MINT), afin de renforcer ses capacités de suivi et d'analyse des expéditions de matières premières.

La demande de données sur le suivi des navires a augmenté dans le secteur des matières premières ces dernières années, ce qui a conduit à la création de nouvelles entreprises d'analyse de données telles que Kpler, Vortexa et Refinitiv, qui sont en concurrence avec S&P Global.

"L'acquisition ajoute de nouvelles capacités puissantes à notre portefeuille d'analyse des cargaisons, du suivi des navires et du fret et renforce encore notre offre de transport maritime", a déclaré dans un communiqué Rahul Kapoor, vice-président et responsable mondial de l'analyse et de la recherche sur le transport maritime chez S&P Global Commodity Insights.

MINT, une plateforme de suivi des navires en temps réel, est vendue exclusivement par S&P Global depuis des années, a ajouté la société.

S&P Global n'a pas précisé le montant de l'acquisition.