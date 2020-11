S&P Global pourrait racheter IHS Markit pour 44 mds USD (presse)

Washington (awp/afp) - L'agence S&P Global est en discussions avancées pour acheter le cabinet IHS Markit pour environ 44 milliards de dollars, et un accord pourrait être annoncé lundi, selon le Wall Street Journal dimanche, citant des sources proches du dossier.

Le rachat, par l'agence de notation, de ce cabinet qui fournit des indices et rapports sectoriels et par pays, "rapprocherait deux des plus grands fournisseurs de données de Wall Street", détaille le quotidien économique.

Cette acquisition, si elle a lieu, serait la plus importante de l'année en termes de montant, a ajouté le Wall Street Journal.

Contacté par l'AFP, S&P Global n'a pas souhaité commenter.

afp/fr