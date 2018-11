Zurich (awp) - Standard & Poor's a confirmé les notes de crédit long terme et court terme de la Suisse à "AAA" et "A-1+" avec perspective "stable". L'économie suisse devrait croître ces deux à trois prochaines années, a commenté l'agence dans un communiqué diffusé vendredi soir.

Les notes se basent sur de solides excédents fiscaux et du commerce extérieur et les institutions sont un pilier de la stabilité de l'évolution, selon l'agence. Les notes pourraient être abaissées si la capacité concurrentielle du pays devait se détériorer significativement soit à cause des conditions monétaires, soit à cause d'une baisse de la demande des produits suisses.

