S&P confirme la note AA+ des Etats-Unis avec perspective stable

Washington (awp/ats/afp) - L'agence de notation financière Standard and Poor's a confirmé jeudi la note AA+ de la dette à long terme des Etats-Unis malgré l'explosion de l'endettement du pays. Ce dernier vient de voter un plan de relance de 2200 milliards de dollars.

S&P a également indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de changer la note pour le moment en l'assortissant d'une perspective stable. "La notation de la dette souveraine des Etats-Unis est le reflet d'une économie résistante et diversifiée, d'une politique monétaire généreuse et souple et du statut unique d'émetteur de la principale monnaie de réserve du monde" le dollar, écrit l'agence.

Fitch avait elle aussi confirmé sa note la semaine dernière pour les mêmes raisons.

L'agence souligne néanmoins que les notes sont plombées par "la dette fédérale élevée et les déficits budgétaires, qui tous deux vont vraisemblablement se détériorer après le choc économique" causé par la pandémie de Covid-19.

S&P voit ensuite une légère amélioration de ces deux postes "dans les trois années à venir". La perspective stable découle de l'opinion que le plan de relance "sans précédent" va limiter la baisse de la croissance et préparer le terrain "à la reprise en 2021".

Les autorités américaines ont déployé ces derniers mois trois plans de relance de la première économie du monde. Le dernier en date, adopté par une grande majorité d'élus des deux bords au Congrès représente 2200 milliards de dollars d'aides sous diverses formes, destinées à permettre aux entreprises de survivre pour redémarrer dès que le nouveau coronavirus sera éradiqué.