S&P confirme la note souveraine de la France à "AA"

PARIS, 3 avril (Reuters) - L'agence de notation Standard & Poor's a laissé inchangée sa note sur la dette souveraine française vendredi à "AA" et maintenu une perspective stable en dépit de la perspective d'une récession cette année à cause de l'épidémie de coronavirus.

S&P prévoit une contraction d'environ 1,7% du produit intérieur brut (PIB) français en 2020 en raison de l'impact de la pandémie, avant un rebond en 2021.

Cette récession et le coût des mesures gouvernementales visant à limiter l'impact économique du Covid-19 devraient creuser le déficit budgétaire à 4,3% du PIB en 2020 et la dette publique globale à plus de 100% du PIB.

"Nous estimons que les récentes réformes économiques, budgétaires et structurelles gouvernementales ont amélioré la capacité de l'économie à affronter le choc temporaire actuel", poursuit S&P dans un communiqué.

En se fondant sur l'hypothèse de six semaines de confinement, S&P estime que la consommation en France devrait reculer de 1% environ sur l'ensemble de cette année tandis que les exportations et les importations baisseraient de 5,6% et 3,9% respectivement.

(Marc Angrand)