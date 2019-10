S&P confirme les ratings de crédit du canton de Saint-Gall "AA+/A-1+"

Frankfort (awp) - L'agence de notation Standard & Poor's a confirmé les ratings de crédit long et court terme du canton de Saint-Gall à "AA+/A-1" et maintenu la perspective "stable". Le canton peut s'appuyer sur une position de liquidités extraordinairement solide et la charge de sa dette est faible, a commenté l'agence vendredi soir.

Les comptes 2019 du canton seront très bons grâce à la hausse des recettes fiscales et à une hausse du dividende attendu sur le bénéfice de la Banque nationale suisse. La réforme de la fiscalité des entreprises se fera à peine sentir dès 2020.

mk/rp