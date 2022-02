S&P confirme ses ratings pour 20 banques de Suisse et du Liechtenstein

Francfort (awp) - Dans le cadre d'une étude, l'agence de notation Standard & Poor's confirme ses recommandations pour 20 banques en Suisse et au Liechtenstein. Cette confirmation intervient après une mise à jour des critères pour la valorisation des banques et autres instituts financiers ainsi que du calcul des risques pour les différents pays, selon un communiqué publié mardi. L'agence confirme aussi ses recommandations au chapitre des perspectives.

Parmi les établissements suisses évalués figurent la Banque cantonale d'Argovie (ICR AA/Positve/A-1+), la Banque cantonale vaudoise (ICR AA/Stable/ A-1+), la Banque cantonale de Genève (ICR AA-/Stable/A-1+), la Banque J. Safra Sarasin (ICR A/Stable/A-1), la Banque cantonale de Bâle-Campagne (ICR AA/Positive/A-1+), la Banque cantonale de Bâle (ICR AA+/Stable/A-1+) et sa filiale Banque Cler (ICR A-/Stable/--), Credit Suisse (ICR A+/Negative/A-1, RCR AA-/A-1+), la Poste Suisse (ICR AA+/Stable/A-1+) et sa filiale Postfinance ((ICR AA/Negative/A-1+), la Banque cantonale de Glaris (ICR AA-/Negative/A-1+), la Banque cantonale des Grisons (ICR AA/Stable/A-1+), la Banque cantonale de Lucerne (ICR AA/Stable/A-1+), la Banque Migros (ICR A-/Stable/A-2), Raiffeisen Suisse société coopérative (ICR A+/Stable/A-1), la Banque cantonale de Schwytz (ICR AA+/Stable/A-1+), UBS (ICR A+/Stable/A-1, RCR AA-/A-1+) et la Banque cantonale de Zurich (ICR AAA/Stable/A-1+).

Au Liechtenstein, l'étude s'est intéressée à la banque LGT (ICR A+/Stable/A-1, RCR AA-/A-1+) et VP Bank (ICR A/Negative/A-1, RCR A+/A-1).

