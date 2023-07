S&P Global Ratings a déclaré mardi que les entreprises indiennes étaient en "bonne forme de crédit" en raison de la forte croissance de l'économie du pays et des bilans accommodants des entreprises.

"Selon nos estimations, l'EBITDA global pour l'exercice 2024 sera environ 50 % plus élevé qu'il y a cinq ans pour les entreprises et les entités d'infrastructure notées en Inde", a déclaré S&P dans une note. "Pourtant, la dette globale n'a pratiquement pas changé, ce qui reflète l'amélioration de la qualité du crédit.

L'augmentation de la demande intérieure en Inde et la reprise dans les secteurs font plus que compenser les aspects négatifs, notamment les conditions économiques mondiales difficiles et les taux d'intérêt et d'emprunt plus élevés, a ajouté S&P.

La croissance économique de l'Inde est la plus élevée de la région, avec 6,0 % en 2023 et 6,9 % en 2024, selon les prévisions de S&P.

L'agence de notation a également déclaré qu'une forte liquidité onshore atténuait l'impact des conditions difficiles de financement externe.

La réduction de la dette, qui a été importante au cours des trois dernières années, restera probablement une priorité pour de nombreuses entreprises notées, bien que l'augmentation des dépenses en capital puisse ralentir le rythme du désendettement, a ajouté l'agence de notation.

S&P prévoit que le ratio médian dette/EBITDA de son portefeuille de sociétés notées tombera à environ 2,4 d'ici mars 2024, contre environ 2,7 l'année précédente. Ce chiffre s'élevait à 4,3 en mars 2020.