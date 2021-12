S&P et IHS vont se séparer de certaines unités avant la fusion pour satisfaire aux conditions antitrust.

S&P Global et IHS Markit ont annoncé lundi qu'ils allaient vendre deux entreprises pour satisfaire aux exigences antitrust liées à la fusion de 44 milliards de dollars des fournisseurs d'informations financières.

S&P Global vendra le fournisseur de solutions de données sur les titres CUSIP Global Services (CGS) à la société de services de données financières FactSet pour 1,93 milliard de dollars en espèces, tandis qu'IHS cédera son activité de produits chimiques de base à News Corp pour 295 millions de dollars.

Ces cessions interviennent un mois après que les deux entreprises ont obtenu l'approbation des autorités antitrust américaines pour leur projet de fusion, à condition qu'elles vendent certaines activités et abandonnent un accord de non-concurrence avec un fournisseur de données sur les transactions d'essence au détail.

Alors que Base Chemicals fournit des données et des analyses sur les prix des principaux produits chimiques industriels, CGS fournit des identifiants pour les instruments financiers sur les marchés boursiers du monde entier.

IHS et S&P Global ont déclaré lundi qu'ils s'attendaient à ce que leur société combinée reçoive un produit de vente net d'environ 1,3 milliard de dollars de ces opérations, qui restent soumises à un examen plus approfondi et à l'approbation des régulateurs antitrust.

S&P Global a également déclaré qu'elle s'était engagée à vendre son activité Leveraged Commentary and Data, ainsi qu'une famille connexe d'indices de prêts à effet de levier, comme condition à l'approbation des autorités réglementaires.