S&P maintient la notation de la dette de l'Italie

Washington (awp/ats/afp) - Standard and Poor's a maintenu vendredi la notation financière de l'Italie pourtant durement affectée par la pandémie du coronavirus. L'agence de notation financière a mis en avant notamment une "économie diversifiée et riche" et "des niveaux d'endettement privé les plus bas du G7".

La notation reste ainsi BBB/A-2 assortie d'une perspective négative, ce qui signifie que l'agence n'exclut pas d'abaisser la notation dans les mois qui viennent si la situation de l'endettement se détériorait.

"Nous pourrions abaisser les notes si la dette publique [...] ne parvenait pas à s'engager sur une trajectoire descendante clairement discernable au cours des trois prochaines années, ou s'il y a une détérioration marquée des conditions d'emprunt qui compromet la viabilité des finances publiques, en raison notamment d'un soutien insuffisamment des mesures politiques au niveau de la zone euro", explique l'agence.

Chute du PIB

"Nous prévoyons que la majeure partie de la dette souveraine italienne nouvellement créée cette année à la suite de la pandémie sera achetée par la BCE", la Banque centrale européenne, a indiqué l'agence de notation dans un communiqué. S&P relève que le soutien financier actuel de la BCE permet à l'Italie de refinancer sa dette à des taux d'intérêt réels d'environ 0%.

S&P souligne qu'elle pourrait à l'inverse relever la perspective à stable si l'économie italienne faisait mieux que prévu ou si le système bancaire italien résiste au choc de Covid-19 "sans une augmentation significative des prêts non performants".

Selon le nouveau document de loi de finances, adopté vendredi en conseil des ministres, la troisième économie de la zone euro va connaître une lourde récession cette année, avec une chute de son produit intérieur brut (PIB) de 8%.

Conséquence: le déficit public va grimper à 10,4% du PIB, contre 2,2% anticipé avant l'éclatement de la pandémie et 1,6% enregistré en 2019. La dette publique devrait elle bondir à 155,7% du PIB cette année, contre 135,2% prévu avant l'épidémie, et 134,8% enregistré en 2019. La situation devrait néanmoins s'améliorer l'année prochaine.

Dans ses dernières prévisions de croissance, le Fonds monétaire international table sur une contraction du PIB de 9,1% cette année et un rebond de 4,8% l'année prochaine. La péninsule italienne est le pays européen le plus touché par la pandémie.

ats/afp/rp