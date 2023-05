L'économie indienne se comporte bien dans un contexte mondial difficile et des fondamentaux solides soutiendront sa croissance au cours des deux à trois prochaines années, a déclaré S&P Global Ratings jeudi, en maintenant la note de crédit souveraine du pays.

S&P a confirmé ses notes de crédit souverain à long terme "BBB-" et à court terme "A-3", non sollicitées, en devises étrangères et en monnaie locale, tout en maintenant la perspective de la note à long terme à "stable".

"La perspective stable de la note reflète notre attente que les fondamentaux économiques sains de l'Inde seront suffisants pour compenser la faible performance fiscale du gouvernement, aidant à soutenir les besoins élevés de financement du gouvernement et une charge d'intérêt élevée au cours des 24 prochains mois", écrivent les analystes dans un communiqué.

S&P s'attend à ce que l'économie indienne croisse d'environ 6 % en 2023/24, les investissements et le dynamisme de la consommation contribuant aux perspectives de croissance au cours des prochaines années.

Bien que les finances publiques de l'Inde restent faibles, la forte croissance des allocations de dépenses d'investissement (capex) stimule la qualité des programmes fiscaux du gouvernement, selon S&P.

"Des programmes de dépenses d'investissement plus efficaces devraient contribuer à atténuer le déficit généralisé de l'Inde en matière de capacité d'infrastructure physique. En temps utile, cela soutiendrait la capacité de production de l'économie", a-t-elle ajouté.

L'agence de notation a déclaré qu'en dépit de solides gains de revenus, la consolidation budgétaire en Inde a été à la traîne par rapport aux pairs régionaux à un niveau de notation similaire.

Elle s'attend toutefois à ce que le gouvernement central réduise progressivement ses déficits importants au cours des prochaines années, pour atteindre environ 7,3 % du PIB d'ici l'exercice 2027.

S&P prévoit que la dette nette globale des administrations publiques se stabilisera juste en dessous de 85 % du PIB au cours des trois prochaines années, ce qui serait plus élevé que le niveau prépandémique de 75 % du PIB, mais bien en dessous du pic pandémique de plus de 90 %.