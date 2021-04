S&P relève d'un cran la note de la Grèce, salue l'amélioration de la gouvernance

Washington (awp/afp) - L'agence de notation S&P a relevé vendredi la notation de la Grèce, à "BB", saluant l'amélioration de la gouvernance et des mesures qui permettront de faire reculer la dette, et a assorti cette note d'une perspective positive.

"Nous pensons que les politiques du gouvernement pour accélérer les réformes structurelles et la consolidation budgétaire, feront le lit d'une réduction du ratio dette sur PIB", relève l'agence dans un communiqué

S&P précise par ailleurs que la Grèce bénéficiera des mesures du nouveau plan de relance européen pour juguler la crise engendrée par la pandémie de Covid-19.

Elle a en outre assortie cette note d'une perspective positive ce qui signale qu'elle pourrait la relever encore dans les 12 à 18 mois si la reprise économique est plus rapide que prévu.

S&P table sur une croissance du Produit intérieur brut (PIB) de 4,9% en 2021, avec une accélération en 2022 à 5,8%. Le PIB de la Grèce a plongé de 8,2% en 2020, moins cependant que les prévisions initiales qui tablaient sur une chute de plus de 10%.

La contraction du PIB en Grèce est due à la forte réduction des recettes touristiques à cause de la pandémie du coronavirus, comme c'est le cas dans les autres pays touristiques du sud de l'Europe.

L'agence avait déjà relevé la note de la Grèce d'un cran en octobre 2019. Dernièrement, c'est l'agence de notation Moody's qui avait relevé la notation (Ba3) en novembre dernier, après un mouvement identique Fitch (BB) en juillet 2020.

La Grèce avait été frappée en 2010 par la plus importante crise de son histoire contemporaine, et avait perdu plus d'un quart de son PIB.

