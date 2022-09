S&P relève le Portugal de "BBB" à "BBB+", malgré les chocs externes.

Après une forte contraction économique de 8,4 % en 2020, le Portugal a connu une forte reprise ; le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 4,9 % l'année dernière et la Commission de l'Union européenne prévoit une croissance de 6,5 % cette année.

"Malgré la hausse des coûts de l'énergie et des taux d'intérêt, le Portugal a continué à afficher une forte croissance", a déclaré S&P dans un communiqué vendredi soir.

"Le relèvement de la note reflète la résilience de l'économie, des finances publiques et du secteur financier à capitaux largement étrangers du Portugal face à divers chocs extérieurs."

S&P a déclaré que la perspective de la note était stable.

Elle a ajouté que les investissements allaient augmenter grâce à un financement de l'UE attendu à hauteur de 61,2 milliards d'euros, soit 26 % du PIB, entre 2022 et 2027, ce qui "donnera une forte impulsion à l'économie, indépendamment des conditions extérieures."

Le gouvernement s'attend à ce que le ratio dette/PIB du Portugal, qui a terminé l'année dernière à 127,4 % - légèrement en dessous des records de 135,2 % de 2020 - termine cette année à 120,8 %.

Le Portugal envisage une réduction du déficit de 1,9 % du produit intérieur brut cette année, contre 2,8 % en 2021.

S&P a déclaré que "la forte collecte d'impôts en 2022, stimulée par une croissance et une inflation plus élevées et la prudence du gouvernement en matière de dépenses", ramènerait le déficit sous l'objectif en 2022 et à l'équilibre en 2025.

Le ministre portugais des Finances, Fernando Medina, s'est félicité de cette décision, affirmant qu'elle se traduirait par une baisse des coûts d'emprunt non seulement pour le gouvernement, mais aussi pour les entreprises et les familles.