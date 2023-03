S&P Global a abaissé mercredi en fin de journée sa perspective sur l'Afrique du Sud de "positive" à "stable", citant des contraintes d'infrastructure et une grave crise de l'électricité.

L'économie sud-africaine s'est contractée plus que prévu au cours du dernier trimestre de 2022, l'escalade des coupures d'électricité ayant contribué à la contraction de la plupart des secteurs, de l'agriculture à l'exploitation minière, selon des données publiées cette semaine.

L'agence de notation a déclaré que la croissance économique de l'Afrique du Sud était confrontée à une pression croissante en raison des contraintes d'infrastructure, en particulier des graves pénuries d'électricité.

S&P a confirmé les notes de crédit souverain en devises étrangères "BB-/B" de l'Afrique du Sud, mais a averti qu'elle pourrait les abaisser si les réformes en cours du gouvernement pour résoudre la crise de l'électricité ne progressaient pas comme prévu.

Elle a également revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB réel pour 2023, à 1 % contre 1,5 % précédemment, et a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance moyenne de 1,7 % pour la période 2024-2026. La croissance du PIB réel a été de 2 % en 2022, selon S&P.

"Les risques de baisse de cette prévision restent importants car l'Afrique du Sud n'a pas été en mesure de tirer pleinement parti de la reprise mondiale des prix des matières premières, tandis que les pénuries d'électricité persistantes signalent un hiver potentiellement difficile à venir", a déclaré l'agence.

Le Trésor national sud-africain a déclaré qu'il prenait acte de la décision de S&P et qu'il réitérait son engagement à réduire les coupures d'électricité, qui affectent les ménages et les entreprises depuis plus d'une décennie dans l'économie la plus industrialisée d'Afrique.

Depuis le début de l'année, l'Afrique du Sud a connu des coupures d'électricité programmées tous les jours, après que le réseau ait enregistré une baisse record en 2022, avec des pannes pouvant durer jusqu'à 10 heures par jour.