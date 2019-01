Paris (awp/afp) - L'agence de notation S&P Global s'attend à ce qu'il y ait "moins de nuages" sur l'économie française cette année et table notamment sur une "accélération du pouvoir d'achat" qui devrait provoquer un rebond de la consommation.

"Nous nous attendons à une croissance stable qui sera accompagnée par une accélération du pouvoir d'achat", a affirmé Sylvain Broyer, chef économiste Europe de l'agence de notation lors d'une conférence de presse à Paris.

S&P Global a maintenu sans changement à 1,6% sa prévision de croissance pour l'économie française en 2019, malgré le ralentissement enregistré en 2018, avec une croissance qui se situerait à 1,5%, selon l'Insee, contre 2,2% en 2017.

Pour M. Broyer, la France devrait ainsi bénéficier d'une "accélération du pouvoir d'achat" en 2019, grâce à une inflation en baisse de 0,5 point, ainsi qu'une progression de l'emploi "à peine moins forte que l'an dernier" et "des baisses d'impôts qui vont libérer 0,4 point de pouvoir d'achat".

"Vu la trajectoire de la baisse du chômage (...) et des risques politiques qui devraient trouver une réponse d'ici la fin du premier trimestre, on devrait avoir (...) moins de nuages au plus tard sur la seconde partie de l'année", a estimé le chef économiste de S&P Global, tablant sur un apaisement de la crise des gilets jaunes.

Le pouvoir d'achat des ménages en France devrait ainsi augmenter, selon lui, "entre 1,2 et 1,6% cette année", entraînant avec lui une hausse de la consommation qui devait gagner 1,3% contre 1% l'an dernier.

afp/buc